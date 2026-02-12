RU

Принадлежит России: в Турции сделали заявление по обнаруженному беспилотнику

Иллюстративное фото: в Турции обнаружили очередной российский дрон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении беспилотника, который, предположительно, принадлежит России.

Отмечается, что на место происшествия северо-востоке провинции Орду в районе Унье были направлены силы спецназначения. В результате проведения проверки было установлено, что дрон не содержал взрывчатых веществ.

После этого обнаруженный беспилотник доставили в полицейское управление района Унье для дополнительной экспертизы.

 

Российские дроны в Турции

Напомним, в декабре в Турции обнаружили российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР", который стал уже третьим случаем за неделю. Его нашли фермеры в микрорайоне Салур, район Маньяс провинции Балыкесир.

Перед этим Турция уничтожила беспилотный летательный аппарат, который приближался к ее воздушному пространству со стороны Черного моря. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно данным ведомства, объект был опознан как дрон, потерявший управление. Чтобы не допустить возможных рисков и угроз, турецкие военные приняли решение о его ликвидации.

Беспилотник был сбит истребителями F-16 в безопасном районе, находящемся вне населенных пунктов. В Минобороны подчеркнули, что операция была проведена с учетом минимизации возможных последствий.

Кроме того, в Турции разбился российский разведывательный беспилотник. Его обнаружили в сельской местности в районе Измит. Согласно предварительной информации, это был российский разведывательный беспилотник "Орлан". Такие дроны используются в разведывательных целях и не содержат взрывчатых веществ.

