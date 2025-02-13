"Настроен на жесткую дипломатию". Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского лидера о прекращении российско-украинской войны и обеспечения "мира силой".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

В американском внешнеполитическом ведомстве добавили, что помощник Трампа Кэллог также должен продвигать цель президента США по "защите интересов национальной безопасности" Штатов.

В Госдепе рассказали, что Кэллог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны", - рассказали в Госдепе.

Также в американском ведомстве подчеркнули, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента", - говорится в публикации на сайте Госдепа.

Что известно о предстоящем визите Келлога в Украину

Напомним, на днях президент США Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога в Киев, а также анонсировал свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом вчера в заявлении американского лидера в объявлении команды переговорщиков по Украине имя Келлога не называлось. Там были госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советника по нацбезопасности Майкл Волтц и посол и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Впоследствии в Белом доме уточнили, что генерал в отставке Кит Келлог остается в списке переговорщиков от Вашингтона по вопросам прекращения российско-украинской войны.

Сам Келлог ранее отмечал, что Белый дом улаживает детали переговоров, которые дадут главным помощникам Трампа первую серьезную возможность донести до общественности месседж о подходе новой администрации к войне.

Тут стоит напомнить, что Зеленский неоднократно призывал спецпредставителя Трампа по Украине и РФ посетить нашу страну. Например, реагируя на недавние высказывания Келлога о выборах президента в Украине глава государства отметил, что если он посетит Украину, то поймет, насколько такой вопрос сейчас является неуместным.

Добавим, 7 февраля политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина назвал главную цель визита Келлога в Украину.

Как ранее писало РБК-Украина, Келлог приедет в Украину 20 февраля. Планируется, что сначала он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности 14-16 февраля, а уже потом отправится в Украину.

По данным западных СМИ, президент США Трамп якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив до сих пор не обнародовали.

Отметим, ранее Келлог заявлял, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон. После этого, по его словам, можно работать над уступками.