Зеленский о призывах США к выборам: если Келлог приедет в Украину, он все поймет
Если спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог посетит Украину, он поймет, насколько вопрос выборов президента сейчас неуместен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью для The Guardian.
Как отметил президент, в вопросе призыва к выборам президента, для него не было никакого сюрприза. По его словам, у всех тех, кто приезжает с визитом в Украину - меняется позиция по этому вопросу.
"Важно, чтобы Келлог приехал в Украину, тогда он поймет людей, обстоятельства, увидит отношение украинцев к выборам. Это не просто вопрос законодательства или Конституции. Я думаю, что он должен сам спросить у людей и он услышит, что люди не поймут, как это можно делать во время войны. Это вопрос безопасности, справедливости в отношении военных, сложно с людьми, которые на временно оккупированных территориях", - добавил он.
Зеленский добавил, что все люди, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, а также 8 млн человек, которые выехали за границу, не смогут голосовать, что может стать сигналом о том, что Украина якобы забыла о них. Киев не планирует ожидать десятки лет, чтобы "решить все вопросы" и начать голосование. В то же время спешить с этим вопросом также нельзя.
"Второе - мы должны слышать людей, они выбирают, это внутренний вопрос. При всем уважении к США, но не может просто сказать кто-то "я хочу выборы в Украине". Это суверенное право Украины и украинцев. Я за то, чтобы люди все видели своими глазами. Я думаю, что после того, как Келлог приедет, он все поймет", - отметил президент.
Планирует ли Зеленский баллотироваться
По словам президента, он пока не знает, планирует ли баллотироваться на второй срок. На фоне полномасштабной войны, этот вопрос пока является для него риторическим.
Выборы президента в Украине
Недавно Келлог заявил, что Штаты хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ. Комментируя это, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал план провальным.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Вашингтон пока не обсуждал вопрос выборов с Киевом, однако Украина готова к этому.
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