Эксперт назвал главную цель визита Келлога в Украину

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны. Какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров.

"Первое, что в отношении Украины, мне представляется, Келлог захочет для себя понять, какие наши позиции действительно являются принципиальными, с которых мы не будем сходить, а где мы можем уступить", - сказал он.

Потому что, по словам эксперта, одно дело, что Украина коммуницирует публично, а другое дело, на что действительно непублично готова пойти.

"И вот я думаю, он захочет разобраться в этой истории", - отметил Несвитайлов.