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Эксперт назвал главную цель визита Келлога в Украину

Украина, Пятница 07 февраля 2025 17:59
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Эксперт назвал главную цель визита Келлога в Украину Фото: спецпредставитель президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталия Гурковская

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны. Какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров.

Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

"Первое, что в отношении Украины, мне представляется, Келлог захочет для себя понять, какие наши позиции действительно являются принципиальными, с которых мы не будем сходить, а где мы можем уступить", - сказал он.

Потому что, по словам эксперта, одно дело, что Украина коммуницирует публично, а другое дело, на что действительно непублично готова пойти.

"И вот я думаю, он захочет разобраться в этой истории", - отметил Несвитайлов.

Визит Келлога в Украину

Как ранее писало РБК-Украина, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину 20 февраля. Планируется, что первоначально он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности 14-16 февраля, а уже потом отправится в Украину.

Визит Келлога буквально 7 февраля подтвердил глава ОП Андрей Ермак. По его словам, действительно Украина ожидает визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в феврале.

Отметим, что ранее Келлог заявлял, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон. После этого можно работать над уступками.

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