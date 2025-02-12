Без Келлога? Трамп определился с командой переговорщиков по Украине
Президент США Дональд Трамп определился с командой, которая будет участвовать в переговорах по завершению войны России против Украины. Однако своего спецпредставителя Кита Келлога не упомянул.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по вопросам национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными", - написал Трамп.
В то же время своего спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога президент США не упомянул, хотя уже известно, что он на этой неделе примет участие Мюнхенской конференции и посетит Киев.
Что известно о команде переговорщиков Трампа
Марко Рубио - государственный секретарь США. Он работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 - в Сенате.
Рубио отличается преимущественно "ястребиными" взглядами в вопросах национальной безопасности и внешней политики.
Также он давний сторонник жесткой политики в отношении Китая и России. Ранее был сторонником поддержки Украины, однако позже изменил свою позицию на более скептическую, в соответствии со взглядами Трампа.
Рубио неоднократно заявлял, что российско-украинская война должна завершиться переговорами и обе стороны должны пойти на уступки.
Джон Рэтклифф - директор ЦРУ. Был в 2020-2021 годах директором национальной разведки США - координирующей структуры, которая собирает и обобщает для президента данные отдельных спецслужб.
Рэтклифф считается лично преданным Трампу. В начале 2022 года он сделал ряд проукраинских заявлений.
Недавно глава ЦРУ заявлял, что война России против Украины увеличивает "риск втягивания Соединенных Штатов Америки в конфликт с ядерной страной". Это одна из угроз для национальной безопасности США.
Майкл Уолтц - советник президента США по вопросам нацбезопасности.
Он имеет опыт войны в Афганистане в силах спецопераций. В последние годы был конгрессменом из Флориды. После полномасштабного вторжения РФ Волц приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций, а также голосовал за законопроекты о помощи Украине.
Кроме того, ранее он уже был приобщен к переговорам об окончании войны России против Украины. При этом 23 декабря в интервью The Sunday Special Волц заявил о необходимости привлечения всех сторон к переговорам.
Стив Уиткофф - спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока.
Кроме того, Трамп поручил Уиткоффу помогать в урегулировании войны России против Украины. По словам президента США, у того есть все необходимые навыки для ведения переговоров.
Вчера Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать оттуда американца Марка Фогеля. Он был приговорен к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.
По информации СМИ, он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время своей. Также Уиткофф провел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара
План Трампа по завершению войны
Напомним, сразу же после своей инаугурации, которая состоялась 20 января, президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций.
По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.
Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но отметил, что не будет обнародовать "мирный план".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у Трампа пока нет готового плана по завершению войны России против Украины. Работа над ним начнется в феврале.
Однако на днях СМИ сообщали, что Келлог уже готовится представить Трампу план по прекращению войны в Украине.
Сам Трамп на днях заявил, что за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. Мирное соглашение может быть заключено.
А сегодня Трамп провел переговоры с Путиным. Они, в частности, обсуждали войну против Украины. Позже он переговорил и с Зеленским.
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