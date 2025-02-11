Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и подтвердил визит Келлога в Киев
Президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе. Также он подтвердил, что его специальный посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог вскоре посетит в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Free Europe.
При этом издание отмечает, что Трамп не уточнил, когда именно Келлог посетит Украину. Ранее CNN писало, что визит спецпредставителя состоится на следующей неделе, а AFP, ссылаясь на источник из окружения президента Украины, сообщало, что это произойдет 20 февраля.
Кроме того, недавно пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал, что как ожидается, Келлог встретится с президентом Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.Также на полях конференции украинский лидер встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В Мюнхен также планируют приехать государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.
"Мы донесем наши ожидания до союзников. Когда мы вернемся из Мюнхена, мы представим президенту варианты, чтобы, когда он будет (непосредственно) вовлечен в мирный процесс, он знал, как это будет выглядеть для него", - сказал Келлог в интервью АР.
Келлог отметил, что Белый дом улаживает детали переговоров, которые дадут главным помощникам Трампа первую серьезную возможность донести до общественности месседж о подходе новой администрации к войне.
"Зная, как работает этот процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все собрались вместе и обсудили это как группа", - сказал спецпредставитель Трампа.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех будет вопрос войны России против Украины.
Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.
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