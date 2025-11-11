Набсовет "Энергоатома" созывает спецзаседание из-за коррупционного скандала в энергетике

Что предшествовало

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о том, что им удалось разоблачить масштабную схему в компании "Энергоатом".

Правоохранители выяснили, что деятельность "Энергоатома" фактически контролировала преступная группировка. Участники группировки требовали, чтобы контрагенты компании платили им от 10% до 15% стоимости контрактов. Таким образом они фактически "покупали" избежание блокировки платежей или сохранение статуса поставщика.

Информированные источники РБК-Украина рассказали, что в группировку входили бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко.

По информации НАБУ, участники группировки занимались легализацией тех средств, которые они получили незаконным путем. Такую работу выполнял специальный офис в центре Киева. Как выяснили правоохранители, владельцем помещения оказалась семья скандального бывшего нардепа Андрея Деркача.

На фоне расследования президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас важно очистить "Энергоатом" от коррупции. Этот вопрос является приоритетным.