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Напоминание о нестабильной ситуации. МАГАТЭ отреагировало на блэкаут на ЗАЭС

Суббота 02 декабря 2023 20:21
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Напоминание о нестабильной ситуации. МАГАТЭ отреагировало на блэкаут на ЗАЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЗАЭС в течение сегодняшней ночи потеряла связь с обеими внешними линиями электропередачи и временно использовала аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии, необходимой для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной защиты и безопасности.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

В агентстве заявили, что это уже восьмой случай, когда ЗАЭС полностью обесточивается во время российской войны.

"Последнее отключение внешнего электроснабжения - еще одно напоминание о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на АЭС, на которую могут повлиять события, происходящие далеко от самой площадки", - заявил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.

"Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить АЭС под еще большую угрозу", - сказал он.

Работа четырех главных насосов теплоносителя одного из реакторов ЗАЭС - четвертого энергоблока - была прервана на время отключения электроэнергии.

В настоящее время этот блок переводится из полугорячего состояния в горячее, чтобы производить тепло и пар для площадки и близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодной остановки.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на ЗАЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Восьмой полный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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