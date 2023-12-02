Нагадування про нестабільну ситуацію. МАГАТЕ відреагувало на блекаут на ЗАЕС

ЗАЕС протягом сьогоднішньої ночі втратила зв'язок з обома зовнішніми лініями електропередачі та тимчасово використовувала аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реакторів і виконання інших важливих функцій із забезпечення ядерного захисту та безпеки.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

В агентстві заявили, що це вже восьмий випадок, коли ЗАЕС повністю знеструмлюється під час російської війни.

"Останнє відключення зовнішнього електропостачання - ще одне нагадування про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС, на яку можуть вплинути події, що відбуваються далеко від самого майданчика", - заявив Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб допомогти запобігти ядерній аварії.

"Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити АЕС під ще більшу загрозу", - сказав він.

Роботу чотирьох головних насосів теплоносія одного з реакторів ЗАЕС - четвертого енергоблоку - було перервано на час відключення електроенергії.

Наразі цей блок переводять із напівгарячого стану в гарячий, щоб виробляти тепло і пару для майданчика і прилеглого міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Решта п'ять реакторів залишаються в режимі холодної зупинки.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільшу в Європі атомну електростанцію окупували росіяни в перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистеми України.

На станції знаходяться експерти МАГАТЕ. На початку листопада агенція провела вже 13 ротацію наглядачів.

Раніше в "Енергоатомі" наголошувалося, що з початку окупації на ЗАЕС сталося вже 7 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

Восьмий повний блекаут відбувся на окупованій Запорізькій АЕС уночі 2 грудня.

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