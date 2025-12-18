ua en ru
Нефть возить не будет: атакованный в Ростове-на-Дону танкер РФ начал тонуть

Россия, Четверг 18 декабря 2025 22:53
UA EN RU
Нефть возить не будет: атакованный в Ростове-на-Дону танкер РФ начал тонуть Фото: российский танкер "Валерий Горчаков" (marinetraffic.com)
Автор: Антон Корж

Атакованный украинскими дронами российский танкер "Валерий Горчаков", который был поражен в Ростове-на-Дону, начал тонуть. Подтопленное судно огородили бонами, но спасательных работ на нем, похоже, не ведут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Во время атаки танкер находился рядом с морским терминалом Новошахтинского завода нефтепродуктов. Там его и поразил беспилотник, после чего танкер начал набирать воду.

Издание получило в свое распоряжение снимки атакованного дронами судна уже после атаки. Танкер значительно осел в воду после полученных от атаки повреждений.

Силы обороны Украины уже атаковали этот район 15 декабря, но тогда взрывы раздавались в 850 метрах от терминала перевалки нефтепродуктов Новошахтинского НПЗ. На этот же раз дроны атаковали именно терминал, под удар попал "Горчаков".

После удара танкер начал уходить под воду. К утру, судя по полученным фото, корма судна погрузилась почти до надстройки. На фото не видно следов спасательных работ возле "Горчакова" - поврежденное судно лишь оперативно огородили защитными бонами.

Фото: ASTRA

Отметим, ранее мы писали, что в российском Ростове-на-Дону ночью 18 декабря был атакован танкер "Валерий Горчаков". В результате атаки танкер получил значительные повреждения, двое членов экипажа были ликвидированы, трое получили ранения.

Также Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников в ночь на 15 декабря. Российская ПВО заявила о якобы уничтожении десятков беспилотников. В Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения дронов.

