Нефть возить не будет: атакованный в Ростове-на-Дону танкер РФ начал тонуть

Атакованный украинскими дронами российский танкер "Валерий Горчаков", который был поражен в Ростове-на-Дону, начал тонуть. Подтопленное судно огородили бонами, но спасательных работ на нем, похоже, не ведут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra .

Во время атаки танкер находился рядом с морским терминалом Новошахтинского завода нефтепродуктов. Там его и поразил беспилотник, после чего танкер начал набирать воду.

Издание получило в свое распоряжение снимки атакованного дронами судна уже после атаки. Танкер значительно осел в воду после полученных от атаки повреждений.

Силы обороны Украины уже атаковали этот район 15 декабря, но тогда взрывы раздавались в 850 метрах от терминала перевалки нефтепродуктов Новошахтинского НПЗ. На этот же раз дроны атаковали именно терминал, под удар попал "Горчаков".

После удара танкер начал уходить под воду. К утру, судя по полученным фото, корма судна погрузилась почти до надстройки. На фото не видно следов спасательных работ возле "Горчакова" - поврежденное судно лишь оперативно огородили защитными бонами.