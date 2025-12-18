ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нафту возити не буде: атакований в Ростові-на-Дону танкер РФ почав тонути

Росія, Четвер 18 грудня 2025 22:53
UA EN RU
Нафту возити не буде: атакований в Ростові-на-Дону танкер РФ почав тонути Фото: російський танкер "Валерий Горчаков" (marinetraffic.com)
Автор: Антон Корж

Атакований українськими дронами російський танкер "Валерий Горчаков", який було уражено в Ростові-на-Дону, почав тонути. Підтоплене судно обгородили бонами, але рятувальних робіт на ньому, схоже, не ведуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Під час атаки танкер перебував поряд із морським терміналом Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Там його й уразив безпілотник, після чого танкер почав набирати воду.

Видання отримало у своє розпорядження знімки атакованого дронами судна вже після атаки. Танкер значно осів у воду після отриманих від атаки пошкоджень.

Сили оборони України вже атакували цей район 15 грудня, але тоді вибухи лунали у 850 метрах від термінала перевалки нафтопродуктів Новошахтинського НПЗ. На цей же раз дрони атакували саме термінал, під удар потрапив "Горчаков".

Після удару танкер почав йти під воду. До ранку, судячи з отриманих фото, корма судна занурилася майже до надбудови. На фото не видно слідів рятувальних робіт біля "Горчакова" - пошкоджено судно лише оперативно обгородили захисними бонами.

Фото: ASTRA

Зазначимо, раніше ми писали, що в російському Ростові-на-Дону вночі 18 грудня було атаковано танкер "Валерій Горчаков". В результаті атаки танкер отримав значні пошкодження, двоє членів екіпажу було ліквідовано, троє отримали поранення.

Також Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська ППО заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ростов-на-Дону Війна в Україні
Новини
Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко
Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW