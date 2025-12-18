Нафту возити не буде: атакований в Ростові-на-Дону танкер РФ почав тонути
Атакований українськими дронами російський танкер "Валерий Горчаков", який було уражено в Ростові-на-Дону, почав тонути. Підтоплене судно обгородили бонами, але рятувальних робіт на ньому, схоже, не ведуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Під час атаки танкер перебував поряд із морським терміналом Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Там його й уразив безпілотник, після чого танкер почав набирати воду.
Видання отримало у своє розпорядження знімки атакованого дронами судна вже після атаки. Танкер значно осів у воду після отриманих від атаки пошкоджень.
Сили оборони України вже атакували цей район 15 грудня, але тоді вибухи лунали у 850 метрах від термінала перевалки нафтопродуктів Новошахтинського НПЗ. На цей же раз дрони атакували саме термінал, під удар потрапив "Горчаков".
Після удару танкер почав йти під воду. До ранку, судячи з отриманих фото, корма судна занурилася майже до надбудови. На фото не видно слідів рятувальних робіт біля "Горчакова" - пошкоджено судно лише оперативно обгородили захисними бонами.
Зазначимо, раніше ми писали, що в російському Ростові-на-Дону вночі 18 грудня було атаковано танкер "Валерій Горчаков". В результаті атаки танкер отримав значні пошкодження, двоє членів екіпажу було ліквідовано, троє отримали поранення.
Також Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників у ніч на 15 грудня. Російська ППО заявила про начебто знищення десятків безпілотників. У Ростовській області оголошували повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів.