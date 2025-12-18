ua en ru
Удар по танкеру в Ростове-на-Дону: СМИ узнали последствия атаки

Четверг 18 декабря 2025 14:00
Удар по танкеру в Ростове-на-Дону: СМИ узнали последствия атаки Фото: СМИ узнали последствия атаки по танкеру в Ростове-на-Дону (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

В российском Ростове-на-Дону сегодня ночью, 18 декабря, был атакован танкер "Валерий Горчаков". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

По данным СМИ, в ночь на 18 декабря под атаку попал порт Ростова-на-Дону. В частности, под атакой был танкер, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. При этом разлива нефтепродуктов удалось избежать. Местные власти название танкера решили не озвучивать.

Как сообщили источники Astra в экстренных службах региона, под атаку попал танкер "Валерий Горчаков". Данные сервиса MarineTraffic подтверждают, что судно находилось возле терминала.

В результате атаки на танкере были повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. От удара погибли повар и моторист, ранены старший помощник капитана и два матроса.

По состоянию на вечер 17 декабря танкер был отмечен у причала №69 порта Ростов-на-Дону, принадлежащего Росмортранс-Терминалу, который осуществляет перевалку нефтепродуктов. Предприятие оказывает услуги по перевалке нефтепродуктов из вагонов-цистерн на суда-накопители, дизельного топлива и легкого мазута из автомобильных цистерн на суда-накопители, а также дизельного топлива с судов в автомобильные цистерны.

Сухогруз "Валерий Горчаков" был построен в 1969 году. В 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Удары по Ростову-на-Дону РФ

Напомним, сегодня ночью, 18 декабря, в Ростове-на-Дону и Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря раздавались взрывы. Также сообщалось о работе российской ПВО.

Также Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников в ночь на 15 декабря. Российская ПВО заявила о якобы уничтожении десятков беспилотников. В Ростовской области объявляли воздушную опасность из-за угрозы применения дронов.

