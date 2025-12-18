Удар по танкеру в Ростове-на-Дону: СМИ узнали последствия атаки

В российском Ростове-на-Дону сегодня ночью, 18 декабря, был атакован танкер "Валерий Горчаков". В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra .

По данным СМИ, в ночь на 18 декабря под атаку попал порт Ростова-на-Дону. В частности, под атакой был танкер, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. При этом разлива нефтепродуктов удалось избежать. Местные власти название танкера решили не озвучивать.

Как сообщили источники Astra в экстренных службах региона, под атаку попал танкер "Валерий Горчаков". Данные сервиса MarineTraffic подтверждают, что судно находилось возле терминала.

В результате атаки на танкере были повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. От удара погибли повар и моторист, ранены старший помощник капитана и два матроса.

По состоянию на вечер 17 декабря танкер был отмечен у причала №69 порта Ростов-на-Дону, принадлежащего Росмортранс-Терминалу, который осуществляет перевалку нефтепродуктов. Предприятие оказывает услуги по перевалке нефтепродуктов из вагонов-цистерн на суда-накопители, дизельного топлива и легкого мазута из автомобильных цистерн на суда-накопители, а также дизельного топлива с судов в автомобильные цистерны.

Сухогруз "Валерий Горчаков" был построен в 1969 году. В 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.