Нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы после атак дронов, - Reuters

09:10 04.04.2026 Сб
2 мин
Российские НПЗ вынуждены искать дорогие альтернативные маршруты для экспорта топлива
aimg Татьяна Степанова
Фото: нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы после атак дронов (росСМИ)

Российские нефтяные порты Усть-луга и Койвисто на Балтийском море до сих пор не могут полноценно обрабатывать нефтяные грузы после ударов украинских беспилотников.

По данным агентства, российские НПЗ вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, в том числе более дорогие железнодорожные перевозки к другим терминалам.

Особенно осложнилась ситуация с дизельным топливом: с 22 марта его не могут отгружать через Койвисто, который был одним из главных экспортных направлений для российских нефтеперерабатывающих заводов в европейской части России и Сибири.

Из-за повреждения инфраструктуры часть мазута и других нефтепродуктов пытаются перебросить в другие порты, в частности Высоцкий и Тамани. Однако эти варианты имеют ограничения: меньшие мощности или более сложную логистику.

По словам трейдеров, это уже создает дополнительное давление на российскую нефтяную систему и может привести к сокращению добычи.

Финские морские власти сообщили Reuters, что поставки из Койвисто и Усть-Луги сократились до уровня "одного судна", хотя обычно речь идет о 40-50 отправок в неделю.

Удары по портам РФ

Напомним, из-за масштабных атак украинских дронов на порты Усть-Луга и Приморск экспорт российской нефти по Балтийскому морю фактически оказался в состоянии "паралича".

Только за последнюю неделю марта морской экспорт сырья из РФ обвалился, что привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов.

Кроме того, систематические удары по инфраструктуре привели к переполнению российских хранилищ, поскольку вывоз нефти заблокирован. По оценкам аналитиков, такая ситуация делает неизбежным сокращение добычи нефти в самой России, поскольку ее становится негде хранить.

Также известно, что из-за атак украинских беспилотников российский порт Приморск на Балтийском море потерял по меньшей мере 40% своих мощностей для хранения нефти.

