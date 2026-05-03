Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Нефтяное пятно из Туапсе движется к "дворцу Путина" под Геленджиком

07:48 03.05.2026 Вс
2 мин
Сначала дроны, потом пожары - теперь нефть подползает к роскошной резиденции на берегу моря
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)

Нефтяное пятно, образовавшееся после серии украинских ударов по НПЗ в Туапсе, движется вдоль черноморского побережья в сторону Геленджика. Сейчас оно находится примерно в 30 км от роскошной резиденции Путина на мысе Идокопас - так называемого "дворца Путина".

Откуда взялось пятно

НПЗ в Туапси подвергся нескольким ударам украинских беспилотников в апреле. Первые атаки 16 и 20 апреля вызвали масштабные пожары, которые были видны даже из космоса. Повреждены нефтяные резервуары, погиб один человек.

Токсичные вещества выпадали вместе с дождем, покрывая маслянистой пленкой автомобили и улицы города. Жителей домов рядом с НПЗ эвакуировали, люди носят маски из-за отравленного воздуха.

Угроза для резиденции Путина

Спутниковые снимки показывают большое нефтяное пятно, движущееся вдоль побережья в направлении Геленджика и мыса Идокопас. Именно там расположена роскошная резиденция Путина. Сейчас пятно находится примерно в 30 км от нее.

Резиденции Путина на Черном море не впервые грозят неприятности: два года назад туда направляли дроны, в прошлом году ей угрожали лесные пожары.

Реакция сторон

Путин обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и предупредил о "серьезных экологических последствиях". Киев подтвердил атаки как часть кампании против российского энергетического сектора.

Эксперты предупреждают, что загрязнение может нанести вред местным экосистемам и снизить туристическую привлекательность региона.

1 мая Силы обороны Украины нанесли новый удар по Туапсинскому НПЗ. После взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Накануне, 30 апреля, в сети обнародовали свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали последствия предыдущих атак. На них хорошо видны серьезные повреждения инфраструктуры завода.

28 апреля украинские дроны нанесли тройной удар по нефтетерминалу в Туапсе. Тогда огонь охватил новые резервуары, а местных жителей пришлось эвакуировать. Всего сейчас уничтожено уже 24 резервуара, работа предприятия фактически остановлена.

