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В Волгограде прогремели взрывы: дроны атаковали местный НПЗ

Понедельник 03 февраля 2025 00:45
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В Волгограде прогремели взрывы: дроны атаковали местный НПЗ Фото: в городе частично пропал свет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 февраля в российском Волгограде прогремели взрывы. Неизвестные дроны якобы атакуют НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на российские Telegram-каналы и канал руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Изначально никакой официальной информации об атаке не было. Позже, российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое именно предприятие было атаковано. Лишь спустя время канал Baza подтвердил, что предварительно с атака происходила по нефтеперерабатывающему заводу, который принадлежит "Лукойлу". После атаки в нескольких районах города пропал свет.

На события отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, вновь что-то прилетает.

"Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников", - добавил он.

Напомним, несколько дней назад Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 31 января, украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгоградской области РФ.

"Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", - уточнили тогда в Генеральном штабе ВСУ.

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Российская Федерация НПЗ
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