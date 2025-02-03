В Волгограде прогремели взрывы: дроны атаковали местный НПЗ

В ночь на 3 февраля в российском Волгограде прогремели взрывы. Неизвестные дроны якобы атакуют НПЗ, принадлежащий "Лукойлу".

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на российские Telegram-каналы и канал руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Изначально никакой официальной информации об атаке не было. Позже, российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое именно предприятие было атаковано. Лишь спустя время канал Baza подтвердил, что предварительно с атака происходила по нефтеперерабатывающему заводу, который принадлежит "Лукойлу". После атаки в нескольких районах города пропал свет.

На события отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, вновь что-то прилетает.

"Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников", - добавил он.