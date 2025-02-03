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Дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод: в ЦПД объяснили, чем он важен

Понедельник 03 февраля 2025 07:54
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Дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод: в ЦПД объяснили, чем он важен Фото: МЧС России (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 февраля неизвестные дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

"Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов Рф, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", - говорится в сообщении.

Коваленко пояснил, что этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

Отметим, что россияне начали писать об атаке по газоперерабатывающему заводу примерно в три часа ночи по киевскому времени. В частности, они жаловались на звуки взрывов и на тот момент, якобы пожар.

Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор региона Игорь Бабушкин, подтвердив атаку БпЛА по топливно-энергетическому комплексу и пожар. Однако он не уточнил, был ли огонь именно на объекте. Также по словам Бабушкина, атаку якобы совершили ВСУ.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в частности ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БпЛА произошло возгорание. Пострадавших нет", - утверждал губернатор.

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