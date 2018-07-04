Україна вже стягнула з "Газпрому" 100 млн гривень, - Петренко

Ще на 600 млн гривень арештовано корпоративні права "Газпрому"

Україна на сьогодні вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень у рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомив глава міністерства юстиції Павло петренко у Twitter.

"Ми вже стягнули понад 100 мільйонів гривен з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 мільйонів гривень", - зазначив Петренко.

Також, за словами Петренка, Мін'юст зараз веде перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з "Газпрому" ще 172 млрд гривень боргу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Раніше також російський газовий монополіст "Газпром" підтвердив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" почала стягнення у Швейцарії 2,56 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.