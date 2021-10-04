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Ціна газу в Європі досягла рекордних 1200 доларів

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 12:32
Ціна газу в Європі досягла рекордних 1200 доларів Фото: вартість газу в Європі перевищила 1200 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 4 жовтня перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів. Вартість листопадового ф'ючерсу на біржі ICE Futures оновила черговий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржа.

Минулого тижня вартість газу вперше в історії перевищила рівень 1000 доларів тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Україна призупинила закачування газу у підземні сховища. Обсяг газу в підземних сховищах (ПСГ) України станом на ранок 4 жовтня 2021 року становив 18,876 млрд кубометрів і за останню добу не змінився.

Зазначимо, за даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в європейських підземних сховищах на 29 вересня залишаються на мінімальному за багато років рівні. Відставання по заповненості в порівнянні з минулим роком - 20,5 млрд куб.м газу.

За розрахунками російського монополіста "Газпрому", при збереженні середньодобових вересневих темпів закачування до 12 жовтня (в цей день в 2020 році почався відбір) в сховищах буде близько 76 млрд куб.м газу. Таким чином, залишаться не заповненими 28% або 18,6 млрд куб.м газу з 66,2 млрд куб. м, відібраних з європейських ПСГ за минулий опалювальний сезон.

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