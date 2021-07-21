У "Нафтогазі" назвали найбільшу загрозу для України від "Північного потоку-2"

"Якщо не буде фізичного транзиту газу через Україну, значно зросте ризик повномасштабної військової агресії з боку Росії. Росія очікуватиме, що якщо військові дії не зачіпатимуть європейських споживачів, Європа обмежиться висловлюваннями глибокого занепокоєння подіями в Україні", - сказав він.

Вітренко зазначив, що не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу через Україну, якщо сама його не видобуває. Це могла б гарантувати Росія, пояснив Вітренко, але "яка ціна цих гарантій".

На думку глави "Нафтогазу", у разі повномасштабної війни в Україні, Берлін не зможе накласти дієві санкції на експорт російського газу в Німеччину, бо тоді "німці взимку залишаться без тепла і газу".

"Ми маємо бути реалістами, розуміти ці ризики наперед і не допускати, щоб було пізно - і всі будуть розводити руками і висловлювати глибоке занепокоєння, як це вже було з окупацією Криму та частин Донецької та Луганської областей", - додав він.