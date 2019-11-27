Гончарук: переговори про постачання газу з Росії не ведуться

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра, обговорюється тільки контракт на транзит газу

Україна не веде переговори про прямі постачання газу з Російської Федерації. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз ведуться переговори лише про продовження транзиту газу в Європейський союз.

"У нас є переговори про продовження транзиту газу в ЄС, це переговори, які ведуться... Не існує окремих переговорів про купівлю газу в РФ", - заявив Гончарук.

Також він зазначив, що Україну влаштує контракт за європейськими правилами на довгий період.

"Довгостроковий контракт це не питання грошей, а питання енергетичної безпеки", - додав прем'єр-міністр.

Крім того, Гончарук назвав переговори з прямим поставкам газу між Україною і Росією здачею інтересів країни.

"Серед завдань уряду - забезпечення зростання української економіки. Ми будемо робити все залежне щоб ринковими методами здешевити ціни на енергоносії, але точно не ціною здачі національних інтересів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що підписання контракту на транзит газу з російським "Газпромом" на сьогоднішній день є пріоритетом.

Раніше "Нафтогаз України" дав відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері в 2020 році. Зокрема, українська компанія заявила про готовність розглянути можливість виплати 3 млрд доларів, які присудив Стокгольмський арбітраж, газом.