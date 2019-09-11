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"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Києві

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 18:39
"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Частина жителів Києва може залишитися без тепла

Борги за газ ставлять під загрозу своєчасний початок опалювального сезону в деяких мікрорайонах Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що 14 тепловиробників Києва не дотримуються вимоги законодавства для отримання газу на пільгових умовах, що ставить під загрозу своєчасний початок опалювального сезону для жителів деяких мікрорайонів столиці. Рівень розрахунків цих підприємств і об'єднань з "Нафтогазом" нижче мінімального рівня.

"У той же час, переважна більшість столичних тепловиробників - а саме, 91 компанія, включаючи найбільшого столичного виробника тепла "Київтеплоенерго", сумлінно розраховуються за отриманий на умовах ПСО газ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні "Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Кривому Розі. За даними НАК, у місті накопичилися борги за газ у розмірі 1,760 млрд гривень.

Також раніше "Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Одесі, де борги сягнули майже 1,7 млрд гривень.

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