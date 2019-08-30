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"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Кривому Розі

Новини » Суспільство    30.08.2019 - 12:24
"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Кривому Розі
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

У Кривому Розі утворилися серйозні борги за газ

Через заборгованості за природний газ Кривому Рогу загрожує зрив опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що в Кривому Розі на сьогодні спостерігається критична ситуація із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла АТ "Криворізька теплоцентраль".

"АТ "Криворізька теплоцентраль" перед початком опалювального сезону заборгувало НАК "Нафтогаз України" 1,760 млрд гривень. Відповідно до законодавства, для відновлення газопостачання перед початком опалювального сезону виробник повинен сплатити "Нафтогазу" не менш 1,170 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня "Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Одесі. Ситуація була критичною через те, що заборгованість Одеської ТЕЦ та КП "Теплопостачання міста Одеси" сягнула майже 1,7 млрд гривень.

Зазначимо, раніше Окружний адміністративний суд Києва вирішив не припиняти дію урядової постанови, якою запроваджуються обмеження на максимальний розмір тарифів на тепло. Таким чином, в Україні продовжать діяти максимально можливі тарифи в розмірі 1400 гривень за гігакалорію.

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