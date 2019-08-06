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"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Одесі

Новини » Енергетика    06.08.2019 - 11:35
"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Одесі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" та КП "Теплопостачання міста Одеси" сягнула майже 1,7 млрд грн

Заборгованість одеських виробників тепла ставить під загрозу теплопостачання міста наступної зими. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Нафтогазу".

Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" та КП "Теплопостачання міста Одеси" сягнула майже 1,7 млрд гривень. Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед "Нафтогазом" складає 840,9 млн гривень, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%.

"Для того, щоб мати можливість надалі купувати газ у Нафтогазу, Одеська ТЕЦ має сплатити не менше, ніж 161,0 млн грн", - повідомили у прес-службі.

У свою чергу, КП "Теплопостачання міста Одеси" заборгувало "Нафтогазу" 836 млн гривень.

"Для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого Положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У прес-службу додають, що "Нафтогаз" закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%.

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