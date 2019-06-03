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У НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ

Новини » Економіка    03.06.2019 - 10:57
У НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ
Фото: газ (dtek.com)

Ціни на газ у Європі впали до рівня 2006 року

Світові ціни на нафту в травні демонстрували підвищену волатильність, пов’язану з високою геополітичною напруженістю та обмеженою пропозицією на ринку. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

У НБУ назвали причини падіння світових цін на нафту і газ

www.bank.gov.ua

Як зазначається в огляді, протягом місяця на ціни в бік зростання тиснули: низькі обсяги виробництва нафти в рамках виконання угоди ОПЕК+, низький експорт нафти Іраном та Венесуелою через санкції США, припинення поставок нафти з Росії в Європу нафтопроводом "Дружба" через її забруднення, перебої з поставками з країн Близького Сходу через напади на танкери поблизу ОАЕ та загострення конфлікту в Лівії.

Однак за підсумками місяця ціни на нафту знизилися унаслідок загострення торгового протистояння між США та Китаєм, що посилило побоювання щодо перспектив зростання світової економіки, вважать експерти НБУ.

Крім того, ціни на природний газ на європейському ринку знизились до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі та збільшення пропозиції зі США та з території Росії, йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту північноморської марки Brent 31 травня впали нижче рівня 63 доларів - вперше з лютого 2019 року.

Нагадаємо, липні 2019 року "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення майже на 8% дешевше, ніж в червні - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу). 

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