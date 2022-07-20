"Нафтогаз" просить 150 млрд гривень з держбюджету для закупівлі газу

НАК "Нафтогаз України" просить 150 млрд гривень прямого бюджетного фінансування на закупівлю газу для опалювального сезону. Держкомпанія направила відповідний лист до Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. " Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень ".

У НАК визнають, що залучення таких великих сум на зовнішніх і внутрішніх ринках зараз практично неможливо, а тому пропонують уряду почати фінансування компанії для закупівлі газу безпосередньо з бюджету. У "Нафтогазі" вважають, що це можна зробити шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

"За таких умов єдиним можливим джерелом фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету... Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", - йдеться в листі НАК на адресу Кабміну.

За документами, наявними в розпорядженні видання, статутний капітал пропонується збільшити на 150 млрд гривень.