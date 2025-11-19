"Нафтогаз" опроверг слухи об обысках в своих офисах

Что предшествовало

Накануне ряд СМИ написали о том, что в среду утром детективы Национального антикоррупционного бюро якобы пришли с обысками к новому директору по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

Что говорят в "Нафтогазе"

В компании заявили, что информация о якобы обысках в офисах компании, которая распространяется в отдельных СМИ, не соответствует действительности. В компании отметили, что никаких следственных действий в помещениях Нафтогаза не проводится.

"Группа Нафтогаз максимально способствует работе антикоррупционных и правоохранительных органов. Это касается всех без исключения работников компании", - говорится в сообщении.

Если же будут установлены какие-либо нарушения, компания обещает оперативно принять меры в отношении ответственных сотрудников.