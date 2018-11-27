Українські урядовці в Берліні домовилися про кредит на 60 млн євро

Фото: Максим Нефьодов (kmu.gov.ua)

Крім кредиту Німеччина надасть 20 млн грантової допомоги

Під час українсько-німецьких міжурядових переговорів про співробітництво задля розвитку в Берліні досягнута домовленість про нові кредити для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Максима Нефьодова у Facebook.

За його даними, німецькі партнери виділяють 84,8 млн євро Україні, в тому числі 63,6 млн євро - для проектів фінансового співробітництва (кредити), 21,2 млн євро - для проектів технічного співробітництва (гранти).

Нефьодов зазначив, що українські урядовці "скористались нагодою розповісти про реформи в країні, а також російську неприховану агресію в Азовському морі".

"Німеччину хвилює швидкий початок роботи антикорсуду, а також скасування е-декларування для активістів, по решті напрямків бачать прогрес, але закликають не зупинятись", - додав він.

Нагадаємо, що за підрахунками глави представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі, Європейський Союз за останні чотири роки надав Україні близько 10 млрд євро допомоги. "За останні чотири роки Європейський Союз надав Україні 200 млн євро на рік у формі грантів, тобто, це безвідплатна допомога. На додаток до цього ми також мобілізували близько 70 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги і це так само у формі грантів, тобто у формі безвідплатної допомоги", - сказав він.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір у 2018 році реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.