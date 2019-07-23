"Нафтогаз" заплатив до держбюджету всю суму дивідендів

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держкомпанія заплатила до держбюджету 90% від прибутку за 2018 рік

НАК "Нафтогаз України" додатково сплатила до державного бюджету України близько 8,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Таким чином, загалом компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд грн, що складає 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік та відповідає нормам, які встановив Кабінет міністрів.

Наприкінці червня компанія вже перерахувала до держбюджету 4,1 млрд грн дивідендів, що складає 30% від чистого прибутку за 2018 рік.

Нагадаємо, раніше суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів, яка встановлює для НАК "Нафтогазу України" норму про направлення 90% прибутку на дивіденди. Рішення було ухвалено за позовом "Нафтогазу". Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що компанії потрібні кошти на закупівлю газу.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні компанії. Прийнятою постановою частину чистого прибутку, яку мають перераховувати держпідприємства до бюджету, з 1 січня 2019 року підвищено до 90%.