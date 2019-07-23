ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" заплатив до держбюджету всю суму дивідендів

Новини » Економіка    23.07.2019 - 10:56
"Нафтогаз" заплатив до держбюджету всю суму дивідендів
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держкомпанія заплатила до держбюджету 90% від прибутку за 2018 рік

НАК "Нафтогаз України" додатково сплатила до державного бюджету України близько 8,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Таким чином, загалом компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд грн, що складає 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік та відповідає нормам, які встановив Кабінет міністрів.

Наприкінці червня компанія вже перерахувала до держбюджету 4,1 млрд грн дивідендів, що складає 30% від чистого прибутку за 2018 рік.

Нагадаємо, раніше суд зупинив дію постанови Кабінету міністрів, яка встановлює для НАК "Нафтогазу України" норму про направлення 90% прибутку на дивіденди. Рішення було ухвалено за позовом "Нафтогазу". Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що компанії потрібні кошти на закупівлю газу.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні компанії. Прийнятою постановою частину чистого прибутку, яку мають перераховувати держпідприємства до бюджету, з 1 січня 2019 року підвищено до 90%.

"Нафтогаз" знизить ціни на газ для промисловості у серпні ще на 7,5% Україна різко збільшила закачування газу на зиму
Новини України газдивидендыНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся