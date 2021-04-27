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Ціни на газ: в уряді очікують від постачальників зниження річного тарифу влітку

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 14:47
Ціни на газ: в уряді очікують від постачальників зниження річного тарифу влітку Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів очікує, що НАК "Нафтогаз України" та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення. Зараз ціни встановлені від 7,96 грн/куб. м і вище.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт", - заявив він.

За його словами, компанії зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.

"Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - додав Шмигаль.

Ціни на газ: в уряді очікують від постачальників зниження річного тарифу влітку

Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зростуть і складуть близько 8 гривень за кубометр і вище.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень).

Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

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