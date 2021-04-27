Ціни на газ: в уряді очікують від постачальників зниження річного тарифу влітку
Кабінет міністрів очікує, що НАК "Нафтогаз України" та інші постачальники влітку знизять річні тарифи на газ для населення. Зараз ціни встановлені від 7,96 грн/куб. м і вище.
Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
"Уряд очікує, що "Нафтогаз" та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт", - заявив він.
За його словами, компанії зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача.
"Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи", - додав Шмигаль.
Як повідомляло РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зростуть і складуть близько 8 гривень за кубометр і вище.
Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень).
Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" встановила ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр.
Раніше в Національному банку України заявили, що влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.