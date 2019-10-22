Опалювальний сезон розпочався вже в 12 областях України

Ілюстративне фото (УНІАН)

Опалення також отримують соціальні об'єкти в 21 області

Станом на 22 жовтня опалювальний сезон почався вже в 12 областях України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, опалення житлових будинків розпочато в 12 областях. Об'єкти соціальної сфери опалюються в 21 області та Києві.

Уточнюється, що більше третини об'єктів опалюються в 8 областях, більше половини - в Житомирській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській областях та Києві.

Фото: інфографіка по опаленню в Україні (facebook.com/MinregionUkraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в двох містах Львівської області оголосили надзвичайну ситуацію через зрив опалювального сезону. Мова йде містах Новий Роздол і Новояворівськ, опалювальний сезон зірвано через нестачу фінансування для запуску ТЕЦ.

Раніше також стало відомо, що Антимонопольний комітет України попередив про штрафи за зрив опалювального сезону з боку теплопостачальників. Передбачається, що штраф становитиме до 10% доходу за останній звітний рік.