"Нафтогаз" пропонує "Газпропу" контракт на "своп" газу

НАК "Нафтогаз України" у разі відсутності транзитного контракту "Газпромом" з 1 січня 2020 року може запропонувати російській компанії запасний варіант - "своп" газу. Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Вітренко, такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку

"Газпром" буде передавати нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий же обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", повідомив він.

За його словами, передача газу буде підтверджуватися суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії).

Нагадаємо, начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Кузнец заявив, що вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах. За його словами, це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур.

У той же час, Національний банк України оцінює як помірний ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Експерти вважають, що РФ доведеться домовлятися з Україною про нову угоду з транспортування природного газу в Європу.