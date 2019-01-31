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НБУ оцінив втрати від зменшення транзиту російського газу

Новини » Економіка    31.01.2019 - 18:06
НБУ оцінив втрати від зменшення транзиту російського газу
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Україна може втратити 1,5 млрд доларів доходів

У Національному банку оцінили втрати доходу від зменшення транзиту російського газу в два рази. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що запуск обхідних газопроводів зменшить обсяги транзиту газу. Ми це заклали в наші прогнози", - сказала вона.

Рожкова повідомила, що НБУ прогнозує зменшення транзиту  майже вдвічі - з 90 млрд куб. метрів до 50 млрд куб. метрів.

"І відповідне зменшення виручки. На сьогодні ці доходи становлять близько 3 млрд доларів. Тобто зменшення обсягу транзиту вдвічі призведе до зменшення цих надходжень теж майже вдвічі", - сказала вона.

Нагадаємо, контракт щодо транзиту російського газу територією України закінчується у 2019 році. Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди. По-перше, це контракт між "Газпромом", як оператором газотранспортної системи Росії, і українським оператором ГТС (зараз "Укртрансгаз"). По-друге, мають укласти контракт з "Газпромом", як постачальником газу, на бронювання потужностей транзиту українською ГТС.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк оцінює втрати експортерів у разі блокування Росією Керченської протоки і повного припинення експорту через порти Азовського моря у 1,5 млрд доларів.

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