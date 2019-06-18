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"Газпром" виключив транзитний контракт з Україною на європейських умовах

Новини » Енергетика    18.06.2019 - 11:12
"Газпром" виключив транзитний контракт з Україною на європейських умовах
Ілюстративне фото (Уніан)

У РФ заявили, що це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур

ПАТ "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах. Про це заявив начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль, повідомляють росЗМІ.

За його словами, це неможливо зробити через відсутність в країні необхідних для цього структур.

"Нас багато разів закликали до укладання контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Тому що в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи в Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", - сказав він.

Нагадаємо, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька влада наполягає на продовженні газового транзиту через територію України.

РБК-Україна писало, що заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що Росія не буде зупиняти транзит газу через Україну до Європи в 2020 році, але прийняти вимоги за новим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом" не може.

Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що припинення "Газпромом" транзиту газу через Україну в січні 2020 року - цілком ймовірний сценарій, і Україна готується до нього. Коболєв зазначив, що "Укртрансгаз" провів нараду диспетчерів, в ході якої пропрацював деталі організації роботи газотранспортної системи в реверсному режимі, який буде задіяний у випадку нульового транзиту.

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