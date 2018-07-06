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Экс-премьер-министра Пакистана приговорили к 10 годам из-за коррупции

НовостиОбщество    06.07.2018 - 17:45
Фото: Наваз Шариф (flickr.com World Economic Forum)
Фото: Наваз Шариф (flickr.com World Economic Forum)

Его обвиняют в коррупции, связанной с четырьмя дорогими квартирами в Лондоне

В Пакистане приговорили бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, обвиняемого в коррупции, к 10 годам тюремного заключение. Об этом сообщает BBC.

Так, Шарифа обвиняют в коррупции, связанной с четырьмя дорогими квартирами в Лондоне.

Отмечается, что приговор объявлен после многочисленных задержек. В частности, ранее Шариф подал ходатайство для отсрочки оглашения вердикта в связи с лечением больной раком жены в Лондоне.

Экс-премьер Пакистана называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.

Напомним, ранее 28 июля 2017 года Верховный суд Пакистана отстранил от власти премьер-министра Наваза Шарифа после расследования по обвинениям в коррупции.

 

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Теги публикации: Премьер-министр, коррупция, Пакистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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