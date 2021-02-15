"Нафтогаз" підписав меморандум з OMV Petrom: де планується видобувати газ

Група "Нафтогаз" підписала меморандум про взаєморозуміння з найбільшою інтегрованою енергетичною компанією Південно-Східної Європи - румунською OMV Petrom. Компанії націлені реалізувати спільні проекти з розвідки та видобування газу в Україні.

Як зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз", група отримала ліцензії зі значним потенціалом на шельфі Чорного моря та Юзівській площі.

"А також зважаючи на залишковий потенціал ділянок у Західній Україні, "Нафтогаз" наразі прискорює виконання власних інвестиційних планів. Частиною стратегії компанії є залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій", - сказав він.

За його словами, Компанія OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун у Чорному морі, має знання та технології в галузі буріння на шельфі та доведений досвід розробки ділянок на суходолі в румунських Карпатах, регіоні, який має спільну геологічну історію з Карпатським регіоном України.

Як зазначається в повідомленні, "Нафтогаз" і OMV Petrom розпочнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря. Відповідно до рішення уряду "Нафтогаз" уже подав документи для отримання 36 спецдозволів для розвідки зазначених ділянок.