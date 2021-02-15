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"Нафтогаз" підписав меморандум з OMV Petrom: де планується видобувати газ

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 15:39
"Нафтогаз" підписав меморандум з OMV Petrom: де планується видобувати газ
Автор: Олександр Білоус

Група "Нафтогаз" підписала меморандум про взаєморозуміння з найбільшою інтегрованою енергетичною компанією Південно-Східної Європи - румунською OMV Petrom. Компанії націлені реалізувати спільні проекти з розвідки та видобування газу в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".

Як зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз", група отримала ліцензії зі значним потенціалом на шельфі Чорного моря та Юзівській площі.

"А також зважаючи на залишковий потенціал ділянок у Західній Україні, "Нафтогаз" наразі прискорює виконання власних інвестиційних планів. Частиною стратегії компанії є залучення досвідчених міжнародних партнерів для спільних інвестицій", - сказав він.

За його словами, Компанія OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун у Чорному морі, має знання та технології в галузі буріння на шельфі та доведений досвід розробки ділянок на суходолі в румунських Карпатах, регіоні, який має спільну геологічну історію з Карпатським регіоном України.

Як зазначається в повідомленні, "Нафтогаз" і OMV Petrom розпочнуть аналіз можливостей щодо співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря. Відповідно до рішення уряду "Нафтогаз" уже подав документи для отримання 36 спецдозволів для розвідки зазначених ділянок.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу на 30 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна за 2020 рік скоротила видобуток газу на 2% до 20,2 млрд кубометрів.

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