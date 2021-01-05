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Україна за 2020 рік скоротила видобуток газу

Київ, Вівторок 05 січня 2021 18:16
Україна за 2020 рік скоротила видобуток газу
Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Олександр Білоус

Видобуток зменшився на 2%

Подача газу від видобувних підприємств до газотранспортної системи України (ГТС) у 2020 році склала 20,2 млрд кубометрів. Це на 2%, або 415 млн кубометрів, менше ніж роком раніше.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Як зазначається в повідомленні, обсяги видобутку і державними, і приватними компаніями були практично рівномірними щомісяця.

За підсумком року державні компанії видобули 15,3 млрд кубометрів, а приватні - 4,9 млрд кубометрів.

Україна за 2020 рік скоротила видобуток газу

Нагадаємо, за оперативними даними, споживання природного газу Україною у 2020 році склало 30,9 млрд кубометрів. Це на 3%, або на 1 млрд кубометрів, більше за аналогічний період 2019 року.

Відзначимо, транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році видобуток газу в Україні склав 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше минулого року.

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