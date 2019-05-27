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"Нафтогаз" підписав меморандум з американською компанією Halliburton

Новини » Економіка    27.05.2019 - 16:57
"Нафтогаз" підписав меморандум з американською компанією Halliburton
Фото: контракт з Halliburton (/twitter.com/NaftogazUK)

Одна з найбільших транснаціональних корпорацій продовжує працювати в Україні

НАК "Нафтогаз Україна" та АТ "Укргазвидобування" підписали меморандум про взаєморозуміння з ТОВ "Халлібартон Україна". Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз Україна" у своєму Twitter.

Як зазначається в повідомленні, Halliburton та "Укргазвидобування" планують впровадити на українських газових родовищах передові світові технології. Також йдеться про поставку високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення задля збільшення обсягів видобутку українського газу.

В рамках співпраці, "Укргазвидобування" та Halliburton започатковують новий напрямок - надання інтегрованих послуг "під ключ" з буріння бічних стовбурів на 26 свердловинах. Такі роботи дозволять повернути свердловини з бездіючого фонду та отримати понад 2 млрд куб. м додаткового видобутку впродовж 10 років. Загальна вартість договору на послуги буріння бічних стовбурів складає 2,6 млрд гривень.

"Укргазвидобування" співпрацює з Halliburton вже понад 1,5 роки. Так, в листопаді 2017 року компанії уклали договір на придбання програмних продуктів Halliburton-Landmark, а у березні 2018 року - мультисервісний договір на закупівлю послуг з оренди бурового обладнання, долотного та інженерного сервісів, тощо. 

Halliburton - американська компанія, що надає сервісні послуги у нафто- та газовидобувній галузях. Компанія виробляє обладнання для буріння свердловин, здійснює обслуговування трубопроводів, резервуарних парків, розробляє IT-рішення для галузі. Компанія налічує близько 60 тисяч співробітників по всьому світу, на всіх континентах, приблизно у 70 країнах світу.

Нагадаємо, загальний видобуток газу в Україні за січень-квітень 2019 року в порівнянні з минулим роком збільшився на 4% до 7,0 млрд куб. м.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово заявляв про необхідність збільшення видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування" до 18 млрд кубометрів на рік і більше.

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