"Нафтогаз" подписал меморандум с американской компанией Halliburton

Фото: контракт с Halliburton (/twitter.com/NaftogazUK)

Одна из крупнейших транснациональных корпораций продолжает работать в Украине

НАК "Нафтогаз Украина" и АО "Укргаздобыча" подписали меморандум о взаимопонимании с ООО "Халлибартон Украина". Об этом сообщает НАК "Нафтогаз Украина" в своем Twitter.

Как отмечается в сообщении, Halliburton и "Укргаздобыча" планируют внедрить на украинских газовых месторождениях передовые мировые технологии. Также речь идет о поставке высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для увеличения объемов добычи украинского газа.

В рамках сотрудничества, "Укргаздобыча" и Halliburton начинают новое направление - предоставление интегрированных услуг "под ключ" по бурению боковых стволов на 26 скважинах. Такие работы позволят вернуть скважины получить более 2 млрд куб. м дополнительной добычи в течение 10 лет. Общая стоимость договора на услуги бурения боковых стволов составляет 2,6 млрд грн.

"Укргаздобыча" сотрудничает с Halliburton уже 1,5 года. Так, в ноябре 2017 компании заключили договор на приобретение программных продуктов Halliburton-Landmark, а в марте 2018 - мультисервисный договор на закупку услуг по аренде бурового оборудования, долотного и инженерного сервисов и т.п.

Halliburton - американская компания, оказывающая сервисные услуги в нефте - и газодобывающей отраслях. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Компания насчитывает около 60 тысяч сотрудников по всему миру, на всех континентах, примерно в 70 странах мира.

Напомним, добыча газа в Украине за январь-апрель 2019 года в сравнении с прошлым годом увеличилась на 4% до 7,0 млрд куб. м.

Премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно заявлял о необходимости увеличения добычу газа государственной компанией "Укргаздобыча" до 18 млрд кубометров в год и более.