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"Нафтогаз" планує добувати вуглеводні разом з канадською компанією Vermilion

Новини » Економіка    29.05.2019 - 12:40
"Нафтогаз" планує добувати вуглеводні разом з канадською компанією Vermilion
Фото: Шебелинський газопереробний завод (УНІАН)

Заявки подані на участь в конкурсах по Балаклійській, Іванівській, Зіньківській та Софіївській площах

Головна газовидобувна компанія групи "Укргазвидобування" та канадська Vermilion домовилися про спільну розробку чотирьох нафтогазоносних площ в Україні. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв розповів, що до Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції подані заявки на участь в конкурсах по Балаклійській, Іванівській, Зіньківській та Софіївській площах.

"В разі перемоги плануємо співпрацювати з Vermilion на паритетних засадах, з рівними інвестиціями та розподілом прибутків у пропорції 50/50", - додав він.

Голова НАКу повідомив, що при виконанні робіт розраховують максимально задіяти послуги, сервіси, бурові верстати, обладнання та персонал "Укргазвидобування", інших українських компаній. Vermilion готова забезпечити новітні та унікальні технології геологорозвідки, буріння, освоєння, екологічно-безпечні технології розробки нафтогазових родовищ.

Як зазначив Коболєв, Vermilion - велика компанія, яка працює в Північній Америці, Європі та Австралії, володіє великим досвідом видобутку вуглеводнів на суші та морі, з нетрадиційних покладів. Акції компанії розміщені на Нью-Йоркській та Торонтській фондових біржах.

&quot;Нафтогаз&quot; планує добувати вуглеводні разом з канадською компанією Vermilion

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман неодноразово заявляв про необхідність збільшення видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування" до 18 млрд кубометрів на рік і більше.

Як повідомляло РБК-Україна, в березні 2019 року українські правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування" за хабар в 1 млн доларів.

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