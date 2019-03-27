ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для промисловості з постоплатою на квітень

Новини » Енергетика    27.03.2019 - 15:03
"Нафтогаз" оприлюднив ціни на газ для промисловості з постоплатою на квітень
Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ціна газу для промислових споживачів складе 6 233 грн/тис. куб. м

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах оплати протягом або після періоду поставки, які діятимуть з 1 квітня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Вказано, що ціна газу для таких споживачів складе 6 233 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами), а це на 23,6% менше березневої ціни на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз України" опублікував цінові пропозиції на природний газ по передоплаті, які будуть діяти з 1 квітня 2019 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Так, за передоплатою "Нафтогаз" буде продавати газ у квітні за ціною 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Як писало РБК-Україна, в березні "Нафтогаз" продає газ по передоплаті за ціною 7405 грн/тис. куб. м.

Додамо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист, в якому пропонує уряду з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

Порошенко заявив про можливість не підвищувати ціни на газ у травні Обсяги газу в ПСГ перевищують торішній рівень
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Нафтогаз УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся