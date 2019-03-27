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"Нафтогаз" обнародовал цены на газ для промышленности с постоплатой на апрель

Новости » Энергетика    27.03.2019 - 15:03
"Нафтогаз" обнародовал цены на газ для промышленности с постоплатой на апрель
Фото: "Нафтогаз" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Цена газа для промышленных потребителей составит 6233 грн/тыс. куб. м

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Указано, что цена газа для таких потребителей составит 6233 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами), а это на 23,6% меньше мартовской цены на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ по предоплате, которые будут действовать с 1 апреля 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Так, по предоплате "Нафтогаз" будет продавать газ в апреле по цене 5990 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Как писало РБК-Украина, в марте "Нафтогаз" продает газ по предоплате по цене 7405 грн/тыс. куб. м.

Добавим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предлагает правительству с 1 апреля отказаться от режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.

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