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"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на квітень

Новини » Енергетика    20.03.2019 - 11:01
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на квітень
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна на газ впала ще на 19%

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 квітня 2019 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Згідно з повідомленням, за передоплатою "Нафтогаз" буде продавати газ в квітні за ціною 5990 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо, що в березні "Нафтогаз" продає газ з передоплатою за ціною 7405 грн/тис. куб. м (без ПДВ і транспортування).

Крім того, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів у Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торговельну націнку постачальника, дозволену законодавством.

"Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ЦПК "Нафтогаз України" складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включно з ПДВ і витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана листа, в якому пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися від режиму ПСО і лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

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