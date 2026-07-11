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На газе можно сэкономить до 3000 гривен, но только до 31 июля

08:14 11.07.2026 Сб
2 мин
Как сделать все правильно и не потерять деньги?
aimg Филипп Бойко
На газе можно сэкономить до 3000 гривен, но только до 31 июля Фото: Нефтегаз Украины (Getty Images)
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Потребители газа могут существенно снизить суммы в своих платежках. ГК "Нафтогаз Украины" разрешила рассчитываться за топливо денежными средствами, накопленными по государственной программе "Национальный кэшбек", однако нужно это сделать в указанный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГК Нафтогаз Украины в Facebook.

Государство продлило срок использования средств на специальных счетах. Теперь потратить накопленные деньги можно до 31 июля 2026, что позволит каждому украинцу использовать свой баланс полностью и деньги не сгорят.

Максимальная сумма, которую можно собрать за месяц, составляет 3000 гривен. Эти средства начисляют на покупку товаров украинского производства.

Размер возврата зависит от категории товара:

  • 5% от стоимости покупки;
  • 15% от стоимости покупки.

Ранее планировалось, что срок действия программы истечет в начале июля. Однако правительство решило дать гражданам больше времени. Если не использовать средства до конца июля 2026, баланс занулить. Остаток автоматически вернется в бюджет.

Как правильно заплатить за газ из кэшбека

Оплатить газ виртуальными деньгами очень просто, а процесс занимает несколько минут. Для этого необходимо использовать цифровые сервисы компании. Расчеты принимаются через личный кабинет или официальный сайт.

Алгоритм действий для потребителей:

  • Авторизируйтесь в кабинете на сайте или в мобильном приложении поставщика.
  • Выделите раздел оплаты счетов.
  • Выберите из предложенных вариантов опцию оплаты "Национальный кэшбек".
  • Подтвердите списание необходимой суммы со спецсчета вашей карты.

Компания советует производить расчеты вовремя. Лучше закрывать платежки до 25 числа ежемесячно, а для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Куб".

Что нужно знать о кэшбеке и субсидиях

Мы сообщали, что на банковские карты украинцев начали поступать деньги в рамках программы "Национальный кэшбек" за апрель. Все накопленные на карте средства должны быть использованы до 31 июля 2026 включительно.

Также ПФУ дал важные советы украинцам, чтобы не потерять субсидию в 2026 году. Мы информировали, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

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