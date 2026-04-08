Нефтебазы, "Бастион" и не только: Силы обороны ударили по ряду объектов россиян

В Силах обороны Украины сообщили о результатах ночной операции 8 апреля, во время которой украинские военные поразили ряд стратегических объектов противника, в частности нефтебазы и позиции ракетных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.
В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.
Именно эти объекты используются противником для накопления и хранения горюче-смазочных материалов.
Кроме этого, украинские военные нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районах Светлого на оккупированной части Запорожской области, Суходольска на Луганщине, а также вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.
Также под удар попали полевой артиллерийский склад вблизи Ялты, склад беспилотников в районе Степного и склад боеприпасов в населенном пункте Урало-Кавказ на временно оккупированной территории Луганской области.
Среди других целей - станция радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного, а также позиционный район берегового ракетного комплекса "Бастион" возле Софиевки в оккупированном Крыму.
Сейчас информация о потерях противника уточняется. В то же время в Силах обороны подчеркивают, что такие удары направлены на системное ослабление боевого потенциала российской армии.
Украинские военные продолжают работу по разрушению логистики и снижению наступательных возможностей врага до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
Отметим, что в ночь на 8 апреля российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по нефтеперерабатывающему заводу в Мерефе на Харьковщине.