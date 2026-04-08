Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Нефтебазы, "Бастион" и не только: Силы обороны ударили по ряду объектов россиян

17:44 08.04.2026 Ср
2 мин
Враг продолжает нести потери, приближая победу Украины
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

В Силах обороны Украины сообщили о результатах ночной операции 8 апреля, во время которой украинские военные поразили ряд стратегических объектов противника, в частности нефтебазы и позиции ракетных комплексов.

Поражение нефтебаз в Крыму

В ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.

В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.

Именно эти объекты используются противником для накопления и хранения горюче-смазочных материалов.

Удары по складам и логистике

Кроме этого, украинские военные нанесли огневое поражение по складам материально-технических средств в районах Светлого на оккупированной части Запорожской области, Суходольска на Луганщине, а также вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.

Также под удар попали полевой артиллерийский склад вблизи Ялты, склад беспилотников в районе Степного и склад боеприпасов в населенном пункте Урало-Кавказ на временно оккупированной территории Луганской области.

Поражение техники и позиций

Среди других целей - станция радиоэлектронной разведки в районе Новоозерного, а также позиционный район берегового ракетного комплекса "Бастион" возле Софиевки в оккупированном Крыму.

Что известно о последствиях

Сейчас информация о потерях противника уточняется. В то же время в Силах обороны подчеркивают, что такие удары направлены на системное ослабление боевого потенциала российской армии.

Украинские военные продолжают работу по разрушению логистики и снижению наступательных возможностей врага до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напоминаем, что спецназовцы ГУР уничтожили российский железнодорожный паром "Славянин". Судно было поражено в Керченском проливе.

Отметим, что в ночь на 8 апреля российские войска совершили атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по нефтеперерабатывающему заводу в Мерефе на Харьковщине.

