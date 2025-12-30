ua en ru
Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске

Украина, Луганская область, Вторник 30 декабря 2025 03:55
Первокурсники заменяют медиков в оккупированном Луганске Фото: больница (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В оккупированной Луганской области дефицит медицинских кадров пытаются компенсировать за счет студентов без базовой подготовки, что создает реальные риски для безопасности пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Новая программа формально подается как ранний старт карьеры, но на практике превращается в эксплуатацию молодых специалистов.

Студентов привлекают к работе без подготовки

Первокурсников медицинских факультетов заставляют работать на должностях младшего медперсонала в больницах, формально предлагая практический опыт.

Однако студенты не обладают знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии или клинической логике, что делает их участие в медицинских процедурах крайне рискованным.

Опасные последствия кадровой модели

По информации инсайдеров, в ряде учреждений студенты вовлекаются в процедуры, требующие профессиональной подготовки, при этом контроль со стороны опытных медиков ограничен или отсутствует.

Ошибки становятся системной проблемой, а население фактически лишается полноценной и безопасной медицинской помощи.

Снижение стандартов и эксплуатация студентов

Оккупационная администрация подает ситуацию как образовательную инициативу, скрывая коллапс системы здравоохранения.

На практике студенты используются для замещения дефицита кадров, а качество лечения снижается, что повышает риски для пациентов и перекладывает ответственность на неподготовленных молодых специалистов.

Напоминаем, что в оккупированной Луганской области объявили о планах продажи так называемого государственного имущества в 2026 году. Официально это подается как способ восполнить бюджетные дефициты, но на деле отражает усиливающиеся финансовые трудности региона.

Отметим, что во временно оккупированном Алчевске отмечен резкий рост случаев стрептодермии среди школьников, при этом ни карантина, ни дистанционного обучения не организовано, что ставит под угрозу здоровье детей.

