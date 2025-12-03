RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нефть снова растет после падения: какая цена и причина

Фото: цены на нефть снова растут (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

3 декабря цены на нефть снова начали расти на фоне неопределенности относительно дальнейших шагов в войне между Россией и Украиной и продолжения атак на энергообъекты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Какие цены на нефть

Как отмечается, нефть марки Brent торговалась около 63 доллара за баррель, хотя в последние дни цены оставались без четкой тенденции.

"Цена на нефть марки Brent оставалась примерно неизменной на уровне 60 долларов в течение последней недели, поскольку мирные переговоры между Россией и Украиной продолжаются", - отметили аналитики.

Они добавили, что нефтяные рынки не учитывают высокую вероятность быстрого заключения мирного соглашения и возможной отмены санкций в отношении российской нефти.

Что влияет на рынок

Геополитическая напряженность поддерживает нестабильность рынка и добавляет премию за риск к ценам, частично компенсируя опасения относительно роста профицита. Сюда входят заявления США по Венесуэле, а также намеки американского президента Дональда Трампа о возможных ударах Пентагона по наркокартелям на суше.

Кремль заявил, что российский диктатор Владимир Путин провел "очень полезные" переговоры с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, хотя стороны не достигли согласия по мирному плану для Украины.

Акции европейских оборонных компаний выросли, а украинские облигации подешевели.

Переговоры проходили на фоне очередного нападения на судно, связанное с Россией, однако ответственность за удар осталась неустановленной.

В то же время отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли примерно на 2,5 млн баррелей, а запасы бензина также увеличились. Новые правительственные данные, в частности по спросу, будут опубликованы позже в среду.

 

Колебания рынка

Последние дни мировой нефтяной рынок демонстрирует резкие колебания. 26 ноября цены начали расти после падения до месячного минимума.

В то же время избыток предложения и ожидания возможного мирного соглашения между Россией и Украиной сдерживали дальнейшее подорожание.

Уже 27 ноября стало известно, что котировки снова снизились на фоне прогнозов относительно потенциального прекращения огня, которое может открыть путь к ослаблению западных санкций против российской нефти.

1 декабря рынок снова перешел к росту после того, как страны ОПЕК+ подтвердили намерение удерживать стабильный уровень добычи.

2 декабря цены демонстрировали стабильность, хотя участники рынка продолжают оценивать риски, связанные с атаками дронов на энергетическую инфраструктуру России.

