Какие цены на нефть

Как отмечается, нефть марки Brent торговалась около 63 доллара за баррель, хотя в последние дни цены оставались без четкой тенденции.

"Цена на нефть марки Brent оставалась примерно неизменной на уровне 60 долларов в течение последней недели, поскольку мирные переговоры между Россией и Украиной продолжаются", - отметили аналитики.

Они добавили, что нефтяные рынки не учитывают высокую вероятность быстрого заключения мирного соглашения и возможной отмены санкций в отношении российской нефти.

Что влияет на рынок

Геополитическая напряженность поддерживает нестабильность рынка и добавляет премию за риск к ценам, частично компенсируя опасения относительно роста профицита. Сюда входят заявления США по Венесуэле, а также намеки американского президента Дональда Трампа о возможных ударах Пентагона по наркокартелям на суше.

Кремль заявил, что российский диктатор Владимир Путин провел "очень полезные" переговоры с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, хотя стороны не достигли согласия по мирному плану для Украины.

Акции европейских оборонных компаний выросли, а украинские облигации подешевели.

Переговоры проходили на фоне очередного нападения на судно, связанное с Россией, однако ответственность за удар осталась неустановленной.

В то же время отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли примерно на 2,5 млн баррелей, а запасы бензина также увеличились. Новые правительственные данные, в частности по спросу, будут опубликованы позже в среду.