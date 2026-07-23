Нефть снова рекордно подорожала на фоне атак хуситов

Цена на нефть впервые за два месяца превысила 100 долларов за баррель. Причиной тому стало обострение на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Атаки хуситов повысили цену на нефть

Это произошло после того, как поддерживаемые Ираном боевики-хуситы заявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море. Это масштабировало конфликт на Ближнем Востоке и чревато более глубокими перебоями со снабжением нефти, отмечает издание.

Базирующиеся в Йемене хуситы сообщили о ракетной атаке и ударах дронами по судам для блокады саудовских портов, объявленной на этой неделе.

Новый фронт на Ближнем Востоке

Эти атаки открывают новый фронт после блокады Ираном Ормузского пролива.

Нападения в Красном море ставят под угрозу критический объездной маршрут, который использовали саудовцы, отметило Bloomberg.

Также экспорт нефти из Казахстана находится под угрозой из-за войны между Россией и Украиной. А мировые запасы нефти снижаются, что дает болезненный скачок цен.

Фьючерсы на Brent выросли более чем на 30% с начала месяца, торгуясь вблизи самого высокого уровня с конца мая.

Удары между США и Ираном

В последние дни Иран нанес удары по судам в Ормузе. США же бомбардировали Исламскую Республику в течение последних 12 дней и возобновили блокаду ее портов. Тегеран ответил нападением на союзников США в регионе.

Президент США Дональд Трамп угрожал бомбить мосты и электростанции. Также он повторил угрозы нанести удар по горе Пикакс, где, вероятно, находится иранский ядерный объект.

Что с Баб-эль-Мандебом

Между тем экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив тоже сократился.

Некоторые суда уже уходят от этого маршрута, а покупатели в Индии и других частях Азии рассматривают возможность перехода через Суэцкий канал.

Хотя два китайских нефтяных танкера не испугались риска:

один вышел из Баб-эль-Мандебского пролива Красного моря,

другой следует этим путем, согласно данным отслеживания судов.

Аналитики прогнозируют, что цены на нефть еще возрастут позже в этом году, если боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться.