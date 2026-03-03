Нефть дорожает из-за операции в Иране: как Трамп реагирует на скачок цен

Bloomberg отмечает, что цены на нефть подскочили выше 80 долларов за баррель после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Согласно данным агентства, в Белом доме считают, что использование SPR сейчас может оказаться малоэффективным, учитывая масштаб сбоев в поставках через Ормузский пролив. По состоянию на сейчас в резервах США находится около 415 млн баррелей нефти.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация сосредоточена на долгосрочной программе по снижению энергетических затрат. По его словам, любые интервенции на рынке будут обсуждаться с союзниками по Международному энергетическому агентству (МЭА).

Блокирование движения через Ормузский пролив

Отмечается, что Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. В Тегеране заявили, что транзит не возобновится до "особого распоряжения".

Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.

Таким образом Соединенные Штаты планируют сдержать рост цен на энергоносители, который начался после того, как Иран предупредил о возможности нападения на суда в этом узком месте.