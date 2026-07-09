ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Цены на нефть снова пошли вверх после новых ударов США по Ирану

12:10 09.07.2026 Чт
2 мин
Сколько сейчас стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Цены на нефть снова пошли вверх после новых ударов США по Ирану Фото: цены на нефть снова пошли вверх после новых ударов США по Ирану (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Цены на нефть в четверг, 9 июля, выросли более чем на 1% после новых ударов США по Ирану, подорвавших надежды на переговоры о прекращении войны и полном возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 86 центов, или 1,1%, до 78,88 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 85 центов, или 1,2%, до 74,37 долларов за баррель.

"Новые удары США по Ирану привели к росту цен на нефть сегодня утром, а последняя эскалация взорвала доверие к хрупкому прекращению огня",- говорится в записке для клиентов от аналитиков банка ING.

До начала войны с Ираном пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа проходила через Ормузский пролив, и контроль Тегерана над этим водным путем являлся его главным рычагом влияния в конфликте, начавшемся с авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Аналитик компании IG Тони Сикамор считает, что движение нефтяных танкеров через продолжающееся в последние недели Ормузский пролив ныне фактически прекратилось, а судовладельцы, вероятно, займут более осторожную позицию.

Новые удары США по Ирану

Напомним, в ходе саммита НАТО 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он отметил, что не будет вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые суда 7 июля.

Также Трамп рассказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако он не знает, стоит ли этого Тегеран.

В ночь на 9 июля США нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран Нафта
Новости
Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только
Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером