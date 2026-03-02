Евро обвалилось, доллар растет: курс на 3 марта и как война с Ираном влияет на валюту

Национальный банк Украины существенно изменил официальные курсы валют на 3 марта. Доллар прибавил в цене 14 копеек, тогда как евро неожиданно обвалилось на 26 копеек.

Сколько будет стоить валюта завтра и как ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на курс валют - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс НБУ на 3 марта: Доллар вырос на 14 копеек до 43,23 грн, тогда как евро резко упал на 26 копеек - до 50,60 грн.

Доллар вырос на 14 копеек до 43,23 грн, тогда как евро резко упал на 26 копеек - до 50,60 грн. Вероятная причина скачка: Война с Ираном заставила инвесторов массово покупать доллар как "безопасный актив", что ослабило другие мировые валюты, в частности евро.

Война с Ираном заставила инвесторов массово покупать доллар как "безопасный актив", что ослабило другие мировые валюты, в частности евро. Прогноз: Текущие колебания носят спекулятивный характер. Дальнейшая судьба курса будет зависеть от продолжительности войны и контроля США над нефтяным рынком.

Курс валют НБУ

Нацбанк обновил официальный курс доллара на евро на 3 марта. Так, курс доллара на завтра установлен на уровне 43,23 гривен. Это на 14 копеек выше сегодняшнего дня.

Что касается евро, оно резко падает и завтра официальный курс составит 50,60 гривен. Это аж на 26 копеек ниже, чем сегодня.

Фото: курс валют на 3 марта (инфографика РБК-Украина)

Как события на Ближнем Востоке влияют на украинскую гривну

Как пояснил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в Украине начался период сезонного укрепления гривны. Этому способствует старт аграрного сезона (продажа остатков зерна и приток валюты), а также завершение отопительного сезона, что снижает расходы на покупку газа и электричества. Однако в ситуацию вмешался новый мощный фактор - война с Ираном.

Почему растет доллар?

По словам эксперта, из-за боевых действий, под ударом которых оказались не только Иран и Израиль, но и стабильные ранее страны (Дубай, Катар, Бахрейн), мировые инвесторы начали искать "тихую гавань".

Они массово скупают безопасные активы: доллар, золото, серебро и американские облигации. Это привело к резкому росту стоимости доллара относительно других мировых валют.

Влияние на топливо и цены

Шевчишин объясняет, что война уже задела нефтяную инфраструктуру - в частности, остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Это поднимает цены на нефть, что создает давление на валюты стран-импортеров топлива.

Для Европы: евро может постепенно ослабляться.

евро может постепенно ослабляться. Для Украины: топливо является критическим импортом, поэтому подорожание нефти создает дополнительное давление на гривну. Сейчас Нацбанк может сдерживать колебания, но доллар демонстрирует тенденцию к росту.

Возможные сценарии развития событий

Аналитик отмечает, что сейчас рынок реагирует эмоционально, поскольку продолжается только третий день активной фазы.

Эксперт рассматривает два основных варианта:

Быстрая операция (10-14 дней): Если активная фаза завершится быстро, мир воспользуется имеющимися запасами нефти. В случае победы США получат глобальный контроль над мировым рынком топлива (контролируя ресурсы Венесуэлы, Ирана, Саудовской Аравии и других союзников), что надолго укрепит доминирование доллара.

Затяжная война: Если боевые действия продлятся несколько недель, внутренние запасы нефти иссякнут, что вызовет "ценовой шок". В таком случае европейские валюты начнут падать быстрее доллара. Худшим сценарием считается ситуация, если Иран сможет оказать длительное сопротивление или нанесет значительный удар по силам США (например, по авианосцу).

Шевчишин добавляет, что на сегодня ситуация остается неопределенной, а текущие колебания курсов носят преимущественно спекулятивный характер.